Aptuveni puse Latvijas influenceru krāpjoties

Latvijā vismazāk blēžu (44%), tika novērots "nelielo" influenceru kategorijā - tie ir "Instagram" lietotāji, kam sekotāju skaits nepārsniedz piecus tūkstošus. Savukārt visvairāk krāpnieku, proti, 61%, ir to lietotāju vidū, kam ir no pieciem līdz 20 tūkstošiem sekotāju.

Nedaudz mazāk populāra ir "masveida piesekošana" - to piekopj 21%. Visbiežāk to izmanto lielie influenceri - viņu vidū to dara gandrīz trešdaļa (29%). Šeit priekšgalā ir izvirzījušies Latvijas pārstāvji - 32% piekopj šādu praksi. Šo sekotāju skaita palielināšanas paņēmienu visretāk izmanto "nelielie" influenceri (11% Baltijā), bet arī te priekšgalā ir Latvijas iedzīvotāji - pie mums ar to nodarbojas piektdaļa (20%).