Dīvāna eksperti sašutuši par Aijas Auškāpas "X Faktora" finālistu izvēli. Noklausies viņu priekšnesumus!

Svētdien, 13. oktobrī, tika noskaidroti pirmie trīs no kopumā 12 dalībniekiem, kuri šovā “X Faktors” cīnīsies par līgumu ar ierakstu kompāniju “Sony” un 10 000 eiro. Pirmajai no mentoriem lielo izvēli bija jāizdara Aijai Auškāpai, kura atlasīja trīs, viņasprāt, labākās pretendentes no savas grupas - meitenes vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Protams, kā parasti, dīvāna ekspertiem bija pašiem savs viedoklis.