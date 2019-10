Fotoradari pastiprināti kontrolēs OCTA un tehniskās apskates derīgumu

Pirms kampaņas LTAB veiktajā aptaujā secināts, ka gandrīz puse (46,5%) autovadītāju nezina, ka par piedalīšanos ceļu satiksmē bez derīgas OCTA un tehniskās apskates fotoradari un policijas ekipāžas vienas diennakts laikā var sodīt vairākkārtīgi. Tāpat salīdzinoši daudz ir to autovadītāju, kas vispār nav informēti, ka fotoradari un policijas ekipāžas spēj pārbaudīt ne vien braukšanas ātrumu, bet arī to, vai automašīnai ir derīga OCTA (18,5% respondentu) un tehniskā apskate (21,5% respondentu).

"Pērn līdzīgas kampaņas ietvaros konstatējām kādu nelāgu autovadītāju paradumu – ir pamats domāt, ka daļa transportlīdzekļu vadītāju, kas piedalās satiksmē bez OCTA un / vai tehniskās apskates, iespējams apzināti izvairās no pārvietošanās pa ceļiem, kur varētu sastapties ar kontroli. To apstiprina arī šīgada aptaujas laikā iegūtie rezultāti – 31,3% no autovadītājiem, kuri izmanto aplikāciju Waze, to lieto galvenokārt, lai tiktu brīdināti par radaru un policijas ekipāžu atrašanās vietu," informē J.Abāšins.