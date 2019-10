Ieceļojis no kosmosa? Parīzē atklāts neparasts organisms ar 720 dzimumiem, kas var sevi izārstēt

Pētījums, kas publicēts žurnālā "Proceedings of the Royal Society" un kura līdzautore ir Francijas Nacionālā zinātnisko pētījumu centra bioloģe Odrija Dusustora, atklāja, ka "Physarum polycephalum" varētu iemācīties ignorēt kaitīgās vielas un atcerēties šo funkciju vēl gadu ilgāk.

Zinātnieki sākotnēji audzēja organismu Petri traukos, barojot to ar auzu pārslām, to iecienīto ēdienu, liecina Zooloģiskā parka publicētais video. Kad tas bija sasniedzis noteiktu izmēru, tas tika uzpotēts uz koku mizas - ar ko tas arī barojās - un ievietots terārijā, kur apmeklētāji to varēs apskatīt no 19. oktobra.