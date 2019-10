"Boeing" galvenais tehniskais pilots zinājis, bet melojis par "737 Max" nepilnību sistēmā pirms traģiskajām aviokatastrofām

"Boeing" galvenais tehniskais pilots projektā "737 Max" atklāja savam kolēģim 2016. gadā, ka divus gadus pirms pirmās no divām sistēmai piedēvētajām liktenīgajām avārijām ir bijušas "milzīgas" problēmas ar reaktīvo, automatizēto prettriecienu sistēmu, ziņo medijs "The New York Times".