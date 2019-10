LVC pārstāve Anna Kononova raidījumam skaidro, ka "satiksmes drošības jautājums prevalē pār kaut kādām citām vēlmēm, turklāt nevienu reizi nav izskanējis neviens tiešām pamatots arguments, kāpēc tur būtu vajadzīga tā saucamā kabata." Kononova norāda, ka, lai piekļūšanu padarītu ērtāku, viena iebrauktuve no Siguldas puses jau ir pārcelta. Tur esot iespējams izveidot lielu stāvvietu.

Arhitekts Uldis Lukševics bija no viens no atbalstītājiem, kuri vēlējās iekļaut "Sēnīti" valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Viņš norāda, ka "Sēnīte" ir viens no izcilākajiem Latvijas pēckara modernisma arhitektūras pieminekļiem.