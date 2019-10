Piedzīvota postošākā vētra kopš 2017. gada

Palkavniece stāstīja, ka pievakarē ugunsdzēsēju glābēju palīdzība galvenokārt nepieciešama, lai atbrīvotu ceļa braucamās daļas no nolūzušiem kokiem un to zariem. Taču saņemti vairāki izsaukumi, kuros iedzīvotāji stāstījuši par kokiem, kuri uzkrituši uz automašīnām, ēku jumtiem, elektrības stabiem vai arī vējš atrāvis nelielus gabalus no ēku fasādēm.