Traģēdijā uz kruīza kuģa "Royal Caribbean" bērna nāvē apsūdzēts vectēvs

Puertoriko autoritātes norādīja, ka notikušajā iespējams iesaistīts kāds no ģimenes locekļiem un šī ziņa plaši rezonēja masu medijos. Aculiecinieki un ģimene sniedza liecības par to, kas īsti varētu būt noticis, kad meitene no 46 metru augstuma nokritusi no kuģa un mirusi notikuma vietā.