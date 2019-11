Agrāk es nevienu neklausīju, es darīju, ko es gribu. Es aizgāju uz diskotēku un izraisīju kautiņu. Man vairāki cilvēki sasita pusi sejas, un man ar kasteti pārsita aci, acs šķidrums iztecēja, un ārsti man teica, ka to nekad vairs nevarēs izārstēt. Tad pēc trīs gadiem man bija darba trauma, es tajā laikā strādāju par betonētāju. Vajadzēja salabot armatūru, lai betons nekrīt cauri. Es palūdzu to darbu citam cilvēkam izdarīt, viņš pateica, ka ir aizņemts, un es sadusmojos. Paņēmu to fleksi, sāku to armatūru griezt, tad griežot salūza tas disks un trāpīja man tieši acī, otrajā.