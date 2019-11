Šodienas dinamiskajā dzīves ritmā un plašajā piedāvājumu klāstā, ikviens grib dzirdēt pārliecinošus un skaidrus argumentus, pirms pieņemt gala lēmumu par jebkuru mājsaimniecībai nozīmīgu pirkumu. Tādēļ viens no pasaulē pazīstamākajiem un Eiropā lielākajiem sadzīves tehnikas ražotājiem BEKO nolēmis atspēkot izplatītākos mītus par trauku mazgāšanas mašīnām un to lietošanu. Jāpiebilst, ka šī ražotāja radītās jaunās paaudzes trauku mašīnas, kas drīzumā būs nopērkamas vairāk nekā 100 pasaules valstīs, jau tagad ir pieejamas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Populārākais mīts, ko apgāž BEKO iekārtas, ir tāds, ka trauku mazgājamā mašīnā it kā nav iespējams vienlaikus nomazgāt lielus šķīvjus, katlus vai paplātes un, piemēram, augstas glāzes. Proti, ierīces funkcionalitāti ierobežo tās plauktu izvietojums. Šim nolūkam BEKO trauku mašīnās ir veikta virkne ar uzlabojumiem, kas to lietošanu padara daudz ērtāku un parocīgāku par analogiem ražojumiem.

Viena no modernākajām funkcijām ir “GlassShield” sistēma, kas izveidota speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslo raksturu, ir radīta tehnoloģija, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagriežot “GlassShield” uzgriezni, to var iestatīt atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim, un automātika katru reizi piemēros trauku mašīnu, lai varētu sasniegt labākos mazgāšanas rezultātus.