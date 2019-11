Foto: Rīgas Modes nedēļu noslēdz ar septiņu zīmolu jaunākajām kolekcijām

Aristocrat Kids ir bērnu apģērbu zīmols, kas piedāvā augtsvērtīgus roku darinātus tērpus meitenēm vecumā no 2 līdz 12 gadiem. Zīmola kolekcijas ir piemērotas gan īpašiem notikumiem, gan ikdienai.

Foto: RFW 5. diena. Rock and Mouse

Rock and Mouse ir Latvijā radīts bērnu modes zīmols, kas iestājas par kustību brīvību un garšīgiem smiekliem. Par bērnu vēlmi izpausties un izzināt šo pasauli. Rock and Mouse tic košiem piedzīvojumiem tāpat kā krāsām. Un strādā ar pārliecību, ka „praktiski” nav jābūt „garlaicīgi”. Zīmols rada apģērbu un aksesuārus bērniem no dzimšanas līdz aptuveni 6 gadu vecumam, kolekcijās izmantojot kopā ar latviešu māksliniekiem radītas audumu apdrukas.