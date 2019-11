Cīņas sākums - rokasspiediens

"Pie sevis domāju - dievs, nē, neviens nedrīkst mirt. Sapratu, ka, ja viņš patiešām mirst, man kaut kas ir jādara. Ja to nespēj modernā medicīna, to vajadzēja spēt man," atminējusies Stratija.

Ceļojums, kas pārvērtās murgā

Kad viņi atgriezušies savā kajītē, Toms ir sācis vemt. No sākuma zinātniekiem šķitis, ka viņš ir cietis no saindēšanās ar ēdienu. Viņiem līdzi ir bijušas antibiotikas, taču tās nav līdzējušas. Tomam kļuva arvien smagāk un viņš sācis izjust spēcīgas muguras sāpes.

"Nevainīgā baktērija"

Brīnumlīdzekļa meklējumi

Stefānija sazinājusies ar visiem fāgu pētniekiem Ziemeļamerikā, taču neviens neizmantoja fāgus medicīniskiem nolūkiem. Viņai atsaucies Raijs Jangs no Teksasas universitātes, kurš piedāvājis izmantot savu laboratoriju kā galveno centru, uz kuru fāgu pētnieki no visas pasaules varētu nosūtīt savus paraugus, kurus varētu testēt pret Toma baktēriju paveidu. Stefānijas cīņā iesaistījušies pētnieki no visas pasaules, katrs mēģinājis nogādāt savu paraugu pēc iespējas ātrāk - beļģi, piemēram, piedāvājuši savus fāgus nosūtīt ar diplomātiskā pasta palīdzību.

Trīs dienas pēc fāgu ievadīšanas Toms ir pamodies no komas. "Pie manas gultas stāvēja mana meita. Es satvēru viņas roku un noskūpstīju to," stāstījis brīnumaini izdzīvojušais vīrietis.

Kopumā vīrietis slimnīcā pavadījis deviņus mēnešus - viņu atkal piemeklējis septiskais šoks un radušās dažādas citas komplikācijas, piemēram, Toma baktērijas ir kļuvušas imūnas pret daļu no ārstēšanā izmantotajiem fāgiem. Pēc laika vīrietis ir atkopies pietiekami, lai viņu izrakstītu no slimnīcas. Viņam atkal bija jāiemācās, kā darīt it kā pašsaprotamas lietas - runāt, stāvēt, iet un pat norīt. Pašlaik vīrietis ir trešajā no četriem prognozētajiem atveseļošanās procesa gadiem.