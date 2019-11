Madara Kiviča dalās ar savu priecīgas dzīves "recepti"

"Miegs ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām mūsu dzīvē. Naktīs man grūti iemigt, bet dienā (ja izdodas atrast tam laiku) piekopju to saucamo day nap (diendusu red. piez.) un pat pēc 10 minūtēm jūtos enerģiska un mundra.

Būt iecietīgam, pieklusināt ego. Uzklausīt tuvākos, atbalstīt. Ne vienmēr mums prasa padomu, varbūt vēlas tikai to, lai kāds uzklausa. Šeit mans mīļais citāts - "Most people can hear. Few people can listen." (Lielākā daļa cilvēku dzird. Tikai daži cilvēki ieklausās red. piez.) Komunikācijas trūkums mūsdienās ir ļoti izplatīts. Cilvēki vienkārši vairs nesarunājas. Un kādēļ? Atbilde zināma...