"Sveta Ugoļok" pagājušogad plašāku atpazīstamību ieguva ar to, ka britu raidsabiedrība BBC viņu iekļāva savā simts ietekmīgāko un iedvesmojošāko sieviešu topā. Sievietes stāsts viennozīmīgi nav viegls - 45% viņas ķermeņa klāj apdegumi un lielu daļu savas bērnības viņa ir pavadījusi bērnu namā, taču neskatoties uz to, viņai ir izdevies piepildīt savus mērķus un sapņus, vēsta izdevums "Sobesednik".

Degošais naktskrekls

"Sveta Oglīte" (red. piez. - tulkojums no krievu valodas) ir 18 gadus vecās Svetlanas Aļeksejevas radošais pseidonīms. Sieviete no Komsomoļskas pie Amūras Krievijā kļuva plašāk zināma tad, kad internetā ievietoja bildes no savas fotosesijas. Tajās ir redzami plašie apdegumi, kas klāj viņas ķermeni.