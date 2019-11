Traģiskā pakaļdzīšanās

Pa Lielbritānijas kūrortpilsētas Bognoras pludmali skrēja trīs jauni vīrieši. Pirmo sauca Mahmuds Sami - viņš valstī bija ieradies no Tuvajiem Austrumiem un studēja vietējā universitātē. Viņa draugs, nigērietis Akams Adebajo, jau bija beidzis koledžu un strādāja veikalā Londonas pierobežā. Abi vīrieši bija narkotiku tirgoņi, kuri bija izlēmuši iegūt savā kontrolē pilsētas nelegālā tirgus daļu. Tobrīd viņi dzinās pakaļ savam sīvākajam konkurentam - lietuvietim Dimitrisam Semelisam, kurš, saprotot, ka spēku pārsvars galīgi nav viņa pusē, bēga ko vien kājas nes.

Netālu no nozieguma vietas stāvēja parasta zaļas krāsas automašīna, pie kuras stūres bijis kāds seniors. Ar asinīm notraipītais Sami ieleca automašīnas salonā un noslīdēja uz grīdas, kamēr vadītājs ātri pagrieza mašīnu pretējā virzienā un traucās uz grāfistes robežu.

Sami pavisam ātri nokļuva lidostā un iesēdās reisā uz Bahreinu - tālu no britu policijas jurisdikcijas. Slepkavības līdzzinātājam, Akamam Adebajo, tā nepaveicās, un viņš nokļuva cietumā. Neskatoties uz nozieguma brutalitāti, izmeklētājus visvairāk šokējis trešais nozieguma dalībnieks - 81 gadu vecais Īens Hemenss. Vīrietis, kurš agrāk vadījis burgeru busiņu un tagad dzīvoja treilerī kopā ar savu suni, tika aizturēts par videospēles cienīgu noziegumu.

Dzeguzes ligzdā

Sākotnēji neviens nevarēja saprast - kas tieši šim sirmajam kungam varēja būt kopīgs ar Londonas gangsteriem? Tika izvirzīts pieņēmums, ka viņš ir bijis nevis līdzdalībnieks, bet gan upuris. Viens no minējumiem bija, ka viņa mājoklis varētu būt izraudzīts "dzeguzes ligzdas taktikai". Tā ir prakse, kad narkotiku tirgoņi, izmantojot iedzīvotāju nespēju pretoties, uz laiku sagrābj viņu īpašumus un izmanto tos kā savu operāciju bāzi.

"Nezinu, kādēļ atvēru viņiem durvis, taču tā gadījās. Mani pabīdīja malā un viņi uzreiz devās uz viesistabu," BBC atklājis kāds seniors, kurš cietis no attiecīgās taktikas. Lai arī narkotiku tirgoņi nav lūguši atļauju, viņi piesolījuši, ka samaksās par neērtībām. Seniors stāstījis, ka "sēdēju ieslēdzies guļamistabā divas dienas. Ļāva iziet tikai uz tualeti. Bija baisi".

Viņš apgalvojis, ka pēc pastaigas mazliet atpūties mašīnā, kad pa durvīm iebrāzies ar asinīm notraipīts cilvēks, kuru viņš nav atpazinis. Šo versiju šaubīgu gan padarīja citu aculiecinieku liecības - izrādījās, ka seniors jau iepriekš bija manīts vadājot Mahmudu Sami, turklāt aizdomas raisīja arī tas, cik tuvu no nozieguma vietas bija noparkojies pensionārs.

"Svētku zaglis"

Statistika liecina, ka šādi apsvērumi ir vairumam noziedznieku, kas ir seniora vecumā - viņi izmanto to, ka lielākā sabiedrības daļa viņos nesaskata nekādus draudus. Tiesa, izskats var būt ļoti mānīgs. Par to spilgti liecina 82 gadus vecā amerikāņa Semjuela Sabatino piemērs. Kamēr līdzcilvēki viņu raksturoja kā labdabīgu un mazliet lēnu večuku, vīrietis augstā līmenī nodarbojās ar laupīšanu un ik pa laikam uzlauztās mājas atstāja ar vairāku desmitu tūkstošu ASV dolāru vērtām trofejām.

Seniora parastais mērķis bija turīgas daudzdzīvokļu mājas. Viņš necentās pārlieku slēpties un pats uzsāka sarunu ar kaimiņiem, kas viņu ievēroja. Neskatoties uz to, neviens nevarēja iedomāties, ka sirmais kungs ir spējīgs uz ko kriminālu. Ja kāds uzdeva pārāk daudz jautājumu, viņš vienkārši izlikās, ka ir sajaucis stāvus.

Eksotiskie augļi

Narkotiku kontrabanda ir viena no tām kriminālajām "profesijām", kurās samērā nevainīgs izskats viennozīmīgi tiek uzskatīts par priekšrocību - tieši šī iemesla dēļ narkotiku starptautiskai pārvadāšanai visbiežāk izvēlas jaunas meitenes. Tiesa, 71 gadus vecās Sjū Klārkas un viņas 72 gadus vecā vīra Rodžera piemērs pierāda, ka tas nebūt nav tikai jauniešu "lauciņš".

Pensionāri ātrumā nākuši klajā ar stāstu - pie visa esot bijis vainīgs kāds jamaikietis vārdā Lī, kuru seniori esot sastapuši Spānijā. Šis noslēpumainais vīrietis esot viņiem apmaksājis kruīza braucienu septiņu tūkstošu vērtībā un piekodinājis vienā no kruīza pieturvietām paķert no viņa partnera koferus, kuros it kā esot glabājušies eksotiski augļi, kuri Lielbritānijā maksājot bargu naudu. Lieki teikt, ka augļu koferos nebija.