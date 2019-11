Nav daudz lietu, kas automašīnu akumulatoriem nepatiktu vairāk kā salīdzinoši nelielu maršrutu veikšana, pa ceļam regulāri apstājoties, kā tas parasti notiek pilsētas satiksmē, braucot no mājokļa uz veikalu vai darbu. Kāpēc tā? Pavisam vienkārši – lai automašīnu startētu, kā arī nodrošinātu elektroiekārtu darbību (apsilde, skaņas sistēma, apgaismojums u.c.), akumulators patērē visai daudz enerģijas, kas tiek atgūta braukšanas laikā, darbojoties dzinējam un akumulatoru uzlādējot. Pilnībā akumulatori automašīnām tiek uzlādēti astoņās vai pat vairāk stundās; tas gan nenozīmē, ka Tev regulāri jāveic tik gari izbraucieni, taču reizēm vismaz pāris stundu ilgs ceļojums par ļaunu nenāks.

Stāvot pie luksofora, izslēdz visas liekās funkcijas

Brīdī, kad automašīnas dzinējs ir dīkstāvē, būtu vēlams pēc iespējas samazināt akumulatora noslodzi. “Ēdelīgākās” funkcijas ir aizmugurējā stikla apsilde, kā arī sēdekļu apsilde. Arī tad, kad izkāp no automašīnas, lai uz piecām minūtēm ieskrietu veikalā, pārliecinies, vai esi izslēdzis radio, gaismas un visu pārējo elektroniku. Un atceries, ka akumulatora darbības mūžu paīsina arī viedtālruņa vai citu ierīču uzlāde, izmantojot 12V ligzdu!

Parūpējies par to, lai akumulators būtu tīrs

To, cik ilgi akumulators kalpos, nosaka arī tas, kā Tu parūpēsies par tā tīrību. Vismaz pāris reizes mēnesī pārliecinies, vai akumulators ir tīrs un sauss. Jārēķinās, ka akumulators laika gaitā mēdz oksidēties un rūsēt (par to liecina balti nosēdumi). No tā vari atbrīvoties, izmantojot vecu zobu birsti un sodas un ūdens masu. Pēc tam visu masu notīri, izmantojot ūdens spreju, kā arī visu akumulatoru nosusini ar sausu lupatiņu.