Latvijas vēstniecībā Indijā pieaug ilgtermiņa vīzu pieteikumi. Galvenais mērķis - mācības Latvijā

Tāpat ievērojami audzis arī ilgtermiņa vīzu atteikumu skaits Indijā - no 2019. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim atteikti 39% no visiem ilgtermiņa vīzu pieteikumiem ar ieceļošanas mērķi mācības, savukārt 2018. gadā - 34% no visiem ilgtermiņa vīzu pieteikumiem.

ĀM atzīmē, ka arī īstermiņa Šengenas ieceļošanas vīzu statistika uzrāda līdzīgu tendenci, ka vīzu atteikumu skaits Latvijas vēstniecībā Indijā pieaug. Periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim pieņemti 1529 vīzu pieteikumi, no kuriem atteiktas 755 vīzas, atteikuma procentam veidojot 50% no kopējā vīzu pieteikumu skaita. Savukārt 2018. gadā pieņēma 1873 vīzu pieteikumus, no tiem atteikta bija 861 vīza, atteikuma procentam veidojot 46% no kopējā vīzu pieteikumu skaita.