"Kriptokaraliene" un investoru miljardi, kas izzuda bez pēdām

Tolaik daudzi cilvēki visā pasaulē jau kāri pirka "OneCoin" digitālās monētas. Viņi gribēja būt daļa no revolūcijas. No 2014. gada augusta līdz 2017. gada martam "OneCoin" bija iepludināti vairāk nekā četri miljardi eiro, liecina BBC rīcībā nonākušie dati.

Nauda nāca no vairākiem desmitiem pasaules vietu no Pakistānas līdz Brazīlijai, no Honkongas līdz Norvēģijai, no Kanādas līdz Jemenai... Pat no palestīniešu teritorijām.