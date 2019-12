Tiesa lemj paturēt apcietinājumā "Rīgas Centrāltirgus" cigarešu lietā iesaistīto uzņēmēju Visoru

Tiesas sēde ilga aptuveni vienu stundu. Visors no televīzijas un fotokamerām seju slēpa zem jakas kapuces.

Kā vēstīts, 21.novembrī un 22.novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā tika aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām tiesa piemērojusi apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.