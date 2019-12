Bārtija atzīta par WTA tūres 2019.gada labāko spēlētāju

Bārtija starp mediju pārstāvjiem bija ieguvusi 82% atbalstu, pateicoties lieliskajam gadam, kurā izdevās sasniegt vairākas virsotnes savā karjerā. Austrālietei balsojumā konkurenci sastādīja talantīgā kanādiete Bjanka Andresku, Simona Halepa no Rumānijas, Naomi Osaka no Japānas un Karolīna Plīškova no Čehijas.