Tiesa par cilvēku tirdzniecību piespriež brīvības atņemšanu vienam Lietuvas un diviem Lielbritānijas pilsoņiem

Lietuvas pilsonis notiesāts ar brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem, bet Lielbritānijas pilsoņiem cietumā būs jāpavada par gadu mazāk. Tiesa arī noteikusi par morālo kaitējumu no notiesātajiem piedzīt cietušo labā 13 000 eiro.

Taču, nonākot Lielbritānijā, izrādījies, ka viņi izmitināti un nodarbināti apstākļos, ko var pielīdzināt verdzībai. Viņiem nācies mitināties pārapdzīvotās mājās, gulēt uz matračiem, kas dažkārt pat atnesti no izgāztuves, un zem šiem pašiem matračiem turēt arī personiskās mantas. Cietušie nodarbināti par vistu ķērājiem un strādājuši neizturamos apstākļos, viņu darba laiks bijis nenormēts, viņiem nav teikts, uz cik ilgu laiku viņus ved projām no sava mitekļa, bet pēc atgriešanās nav bijis zināms, kad atkal jādodas darbā. Braucieni ilguši vairāk nekā desmit stundas, kuru laikā viņiem nav atļauts izkāpt no mašīnas, lai atpūstos vai nokārtotu dabiskās vajadzības.