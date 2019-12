"TTT Rīga" galvenais treneris Zībarts saslimis ar plaušu karsoni

TTT komandu Prāgā vadīs treneris Rožlapa, kurš Zībartu aizstāja Eirolīgas spēlē pret Jekaterinburgas UGMK, kad galveno treneri trešajā ceturtdaļā pēc otrās tehniskās piezīmes izraidīja no zāles. Rožlapa paralēli trenē arī "TTT Juniores" komandu un strādā par trenera asistentu Latvijas sieviešu basketbola valstsvienībā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./20.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.