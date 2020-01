Uzturēt "formu" un justies lieliski, ēdot tikai treknus un sātīgus ēdienus, tajā pašā laikā atsakoties no graudaugu putrām un piedevām. Izklausās pēc sapņa, ne tā? Tieši šādu uztura plānu piedāvā lielu popularitāti guvusī keto jeb ketogēnā diēta, kurai ir vienlīdz daudz kaismīgu aizstāvju un pretinieku. Par to, vai tiešām atteikšanās no ogļhidrātiem ir brīnumzāles, kas atrisina visas problēmas, portāla "Apollo" sarunā ar reģistrētu uztura speciālisti un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pasniedzēju Kseniju Andrijanovu.

Kas tieši ir keto diēta?

"Īstenās patiesības cīnītāji"

"Par keto diētu var runāt no veselības un no komunikācijas viedokļa. Jāsaka, ka manas galvenas pretenzijas ir pret diētas proponentu komunikāciju - tā bieži vien ir agresīva un fanātiska. Nevar noliegt, ka keto diētai ir rezultāts. Tā, pareizas piekopšanas gadījumos, tiešām veiksmīgi palīdz samazināt svaru un uzlabot veselību. Taču jāuzmanās, jo tai bieži tiek piedēvētas arī "brīnumfunkcijas", kas nav patiesas, savukārt ogļhidrāti tiek padarīti par lielāko ienaidnieku, kas arī nav patiesi. Protams, ir labi ateikties no saldumiem, taču kāpēc gan jāatsakās no pilngraudu produktiem? Man patiess prieks par ikvienu, kam der šī diēta, taču nedrīkst to piedāvāt visiem. Īpaši tad, ja nav atbilstošas izglītības," stāsta eksperte.