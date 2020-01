Sevastova 2020.gada sezonu uzsāk ar neveiksmi Brisbenas "Premier" turnīrā

Pirmais sets ilgu laiku ritēja bez lieliem pārsteigumiem, abām tenisistēm uzvarot savus pirmos trīs serves geimus. Pirmo pārsvaru Kenina ieguva septītajā geimā, bet Sevastova uzreiz pēc tam atbildēja ar to pašu, izlīdzinot rezultātu 4:4. Arī turpinājumā noritēja sīva cīņa, kā rezultātā pirmais sets nonāca līdz taibreikam. Tajā krietni pārliecinošāk darbojās Kenina, kura pie 3:0 ātri "nozaga" abus Sevastovas punktus, bet ar nākamajām divām uzvarētajām izspēlēm, jau panāca 6:1. Īsi pēc tam Sevastova zaudēja vēl vienu servi, piekāpjoties ar 6:7 (1:7).

Otrajā setā Kenina savus apgriezienus nebija zaudējusi un jau otrajā geimā ar diviem mēģinājumiem salauza Sevastovas servi, panākdama 2:0. Latvijas sportiste zaudēto atguva piektajā geimā, bet drīz vien rezultāts atkal jau bija neizšķirts 3:3. Līdz pat desmitajam geimam neviena no sportistēm neatdeva pretiniecei savas serves, taču Keninai izdevās atņemt Sevastovas piekto servi, ar otro piegājienu izservējot uzvaru mačā.

Kenina nākamajā kārtā, visticamāk, tiksies ar Osaku (WTA 3.), bet ceturtdaļfinālā iespējama cīņa ar pasaules devīto raketi no Nīderlandes Kiki Bertensu.

Sevastova šajā turnīrā piedalīsies arī dubultspēlēs, kur viņas pāriniece ir talantīgā amerikāniete Sloeina Stīvensa (WTA 24.). Abām tenisistēm pirmajā kārtā jeb astotdaļfinālā būs jātiekas ar Lūciju Hradecku no Čehijas un Andreju Klepaču no Slovēnijas.

Kenina šajā turnīrā piedalās pirmo reizi. Aizvadītajā sezonā amerikāniete izcīnīja trīs titulus, bet finālos kopumā spēlēja četras reizes. Vienu no saviem tituliem viņa ieguva Maljorkas turnīrā, kurā pa ceļam līdz trofejai, pieveica arī Sevastova, kurai iepriekš šajā turnīrā izdevies uzvarēt, kā arī vairākkārt spēlēts finālā. Kenina 2019.gadā laukumā devās 72 spēlēs, 49 no tām izcīnot uzvaru.

Brisbenas turnīrā sapulcējies spēcīgs sastāvs. Sezonu tieši šajā turnīrā nolēmušas uzsākt vairākas vadošās spēlētājas no pirmā desmitnieka. Viņu vidū ir arī mājiniece Ešlija Bārtija, kura kā ranga vadošā tenisiste šajā turnīrā izsēta ar pirmo numuru. Brisbenā no pirmā desmitnieka nebūs redzamas tikai četras sportistes, tostarp arī Bjanka Andresku no Kanādas, kura pēc lieliskas 2019.gada sezonas, aizvien vēl dziedē gūtās traumas.