Lai iegūtu gaļu, Lielbritānijā katru mēnesi tiek nogalināti 100 miljoni dzīvnieku. Lopkautuvēs zvērus nogalina cilvēki - tas ir darbs, kas krietni atšķiras no sēdēšanas birojā. Portālam "Vice" kāds bijušais lopkautuves darbinieks atklājis darba specifiku un to, kādu ietekmi tas atstājis uz viņa mentālo veselību.

Neatkarīgi no tā, vai cilvēks ēd gaļu vai nē, viņš visticamāk nav bijis lopkautuvē, un tam ir labs iemesls - tās ir pretīgas, netīras vietas. Grīda ir noklāta ar dzīvnieku izkārnījumiem, visapkārt var redzēt un saost iekšas, sienas ir notrieptas ar asinīm.

Drīz sapratu, ka nav jēgas izlikties, ka šis ir parasts darbs. Ne visas lopkautuves ir vienādas, bet mana bija brutāla, bīstama darbavieta. Bija neskaitāmi gadījumi, kad, neraugoties uz visām apdullināšanas procedūrām, darbinieki cieta no masīvas govs spazmām, kad to pacēla līdz kaušanas mašīnai.

Es pats personīgi necietu no fiziskām traumām, bet tā vieta ietekmēja manu mentālo stāvoli.

Dienu no dienas pavadot lielā telpā bez logiem, uz manām krūtīm gūlās aizvien lielāks smagums un tāda kā pelēka migla. Naktīs atkal un atkal acu priekšā redzēju tās šausmas, ko piedzīvoju visas dienas garumā.

Viena no prasmēm, ko apgūst, strādājot lopkautuvē, ir abstrahēšanās. Tu iemācies bez emocijām uztvert ciešanas un nāvi.

Taču ir lietas, kas izsit no sliedēm. Man tās bija galvas.

Telpas galā bija lieta tverte, katru dienu tā tika piepildīta ar simtiem govju galvu. Katra to tām bija apstrādāta, atdalot visas mīkstās daļas, bet acu āboli palikuši savā vietā.

Dažās acīs bija nosodījums par to, ka piedalījos viņu nonāvēšanā. Dažās - lūgums - it kā es varētu atgriezties laikā un viņas izglābt. Tas bija pretīgi, šausminoši un sirdi plosoši vienlaikus. Es jutos vainīgs. Pirmo reizi, kad galvas ieraudzīju, man vajadzēja visu savu spēku koncentrēt uz to, lai nesāktu vemt.