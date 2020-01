Apkalpe, studenti, divi jaunlaulāto pāri... Kas bija Ukrainas lidmašīnas katastrofas 176 upuri

Trešdien, 8. janvārī, Irānā netālu no Teherānas Imama Homeini starptautiskās lidostas nogāzās Ukrainas pasažieru lidmašīna. Lidmašīna ar 176 cilvēkiem bija ceļā no Teherānas uz Kijevu. Izdzīvojušo nebija. To vidū bija divi tikko salaulājušies pāri, studenti un mācībspēki un tā ir tikai niecīga daļa no bojāgājušajiem, vēsta ziņu aģentūra Reuters.