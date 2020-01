Foto ⟩ Paziņoti "Zelta Mikrofona" balvas nominanti

Kategorijā Gada roka vai metāla mūzikas albums par uzvaru cīnīsies grupa "Laime Pilnīga" ar albumu "Atoms", grupa "Pienvedēja Piedzīvojumi" ar albumu "Nelaiks", grupa "Sonntags Legion" ar albumu "Gute Nacht In The Middle Of The Sea", grupa "The Bad Tones" ar albumu "Is It Good Enough?" un grupa "Indygo" ar albumu "The Result of Everything".