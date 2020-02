Sākts kriminālprocess par Meroni, iespējams, nelikumīgām darbībām ar Lembergam kriminālprocesos arestēto mantu

Līdz ar to kopš 2008.gada spēkā ir arests Lemberga un viņa dēla Anrija Lemberga 19,52% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventbunkers", 20,16% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventspils tirdzniecības osta" un vismaz 30,08% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Kālija parks", un visas šīs mantas glabāšanu valsts Ģenerālprokuratūras personā bija uzdevusi Meroni.