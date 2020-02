Agnese Rakovska novēl veiksmi Samantai Tīnai un atklāj, kas bija viņas favorīts "Supernovā"

Par ceļazīmi uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Roterdamā cīnījās arī Miks Dukurs ar dziesmu "I’m Falling For You", grupa "Bad Habits" ar dziesmu "Sail With You", Seleste ar dziesmu "Like Me", Edgars Kreilis ar dziesmu "Tridymite", Katrīna Bindere ar dziesmu "I Will Break Your Heart" un dziedātājs "Driksna" ar dziesmu "Stay".