Edgars Kreilis pēc dalības “Supernovas” finālā sajūsmina Lietuvas šova žūriju

Pēc “Blind Audition” komandu dalībnieki tikās ar saviem mentoriem, kuri izvēlējās katram, viņuprāt, piemērotāko dziesmu, ko izpildīt nākamajā kārtā. Montels ieteica Kreilim Džordža Maikla dziesmu “Freedom”, kas ir deviņdesmito gadu hits. “Šis man bija ļoti interesants izaicinājums, jo, lai gan dziesmu zināju, tomēr nekad iepriekš to nebiju izpildījis. Donijs ieteica reizē parādīt arī to, ka es protu spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tāpēc kāpu uz skatuves ar ģitāru,” stāsta Kreilis.

Komandas dalībnieki tika sadalīti pa trim cilvēkiem, kuriem jāsacenšas savā starpā. No trijiem tālāk tikt bija iespējams tikai vienam. Mēs varam būt lepni, ka šajā trijniekā par labāko atzina tieši Kreili. Montels, komentējot Edgara uzstāšanos, piebilda arī to, ka viņa izvēle par labu latviešu mūziķim ir tāpēc, ka viņš tiek vērtēts kā potenciālais uzvarētājs. “Es esmu ļoti, ļoti priecīgs par to, ka mani tik atzinīgi novērtēja. Un varu droši teikt arī to, ka, nē, es neskumstu par Supernovas rezultātiem, es zinu, ka jāturpina strādāt, un tagad visu savu uzmanību veltu “The Voice”. Kā saka – ja kāds tavs vilciens aiziet, atceries, ka vēl ir arī lidmašīnas, jahtas un citi transporta līdzekļi. Līdz ar to – jāiet uz priekšu un jāizmanto savas iespējas,” optimistiski saka Edgars.