Desmit pārtikas produkti, kurus labāk neglabāt ledusskapī

Daudzi no mums ir pieraduši uzskatīt, ka ledusskapī jāglabā visa pārtika, jo pazeminātā temperatūra paildzinās to derīguma termiņu. Šāds pieņēmums nebūt nav patiess - daudzu produktu glabāšana ledusskapī ne tikai sabojā to garšu, bet arī veicina ātrāku sabojāšanos, vēsta portāls "Postimees".