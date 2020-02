"Ar ko, pie velna, tu tagad runā?" Kā NBA leģenda sagrāva sava fana sapņus

Kevins Gārnets bija Noā mīļākais spēlētājs jau no bērna kājas. Līdz ar to ir saprotams, kāpēc viņš bija patīkami satraukts par iespēju pirmo reizi klātienē sastapt savu elku. Par nelaimi francūzim, viņa un Gārneta pirmā tikšanās reize krasi atšķīrās no tā, ko centra spēlētājs bija iedomājies.