Koronavīruss sasniedzis Latviju. Apstiprināts pirmais saslimšanas gadījums

Kā pasargāt sevi un tuviniekus no inficēšanās ar "Covid-19"?

Ja 14 dienu laikā esi ceļojis un uzturējies Ķīnā (vai citā valstī, kur konstatēts Covid-19 uzliesmojums) vai bijis ciešs kontakts ar koronavīrusa infekcijas slimnieku un ir parādījies kāds no šiem simptomiem – klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums, jāpaliek mājās un jāzvana 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) un jāinformē par to, ka pēdējo 14 dienu laikā esi bijis vietā, kur konstatēs koronavīrusa uzliesmojums. Tālāk ārsti lems par turpmāku izmeklēšanu.

Pirmdie koronavīrusa gadījumi Lietuvā un Igaunijā

Viņš Rīgā ielidoja no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas trešdien ielidoja Rīgā plkst. 11.20. No starptautiskās lidostas "Rīga" uz pilsētas centru viņš devās ar sabiedrisko transportu. Latvijas galvaspilsētā viņš pavadīja aptuveni 2,5 stundas.