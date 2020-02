Teksta tiešraide ⟩ Jaunākā informācija par koronavīrusa izplatību piektdien

Portāls "Apollo" arī apkopojis informāciju no uzticamiem avotiem - Latvijas Infektoloģijas centra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra - par to, kā sevi un citus pasargāt no "Covid-19", kā arī par populārākajiem ar to saistītajiem mītiem.