Fakti, kas jāzina par koronavīrusu. Virusoloģe apkopo "Covid-19" galvenās iezīmes

17 Pēc "Worldometer" statistikas datiem - šogad no koronavīrusa miruši gandrīz 3000 cilvēku, bet no gripas vairāk nekā 75 tūkstoši cilvēku. Šie dati regulāri tiek atjaunoti, taču pēdējā laikā nav manītas krasas izmaiņas.

Ar avioreisu no Stambulas uz Rīgu trešdien, 26. februārī, lidoja kāds Irānas pilsonis, kuram vēlāk, pēc aizbraukšanas ar "Lux Express" autobusu uz Tallinu, tika konstatēts koronavīruss. Inficētais irānis Rīgā ielidojis no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas trešdien ielidoja Rīgā plkst. 11.20.