Latvieši NHL: Balceram uzvara, Girgensonam zaudējums, Merzļikins rezervē

Spēles 11.minūtē viesus vadībā izvirzīja Niks Pols, kurš pēc piespēles no aizvārtes bija precīzs no vārtu priekšas. Tiesa, 11 sekundes pirms pirmā perioda beigām Evanders Keins pēc metiena no zilās līnijas bija pirmais pie atlēkušās ripas un realizēja vairākumu - 1:1.