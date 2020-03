Labdien, Ilmār. Sakiet, kāpēc jūs esat saistījis savu dzīvi ar demogrāfiju? No kurienes nāk tie impulsi?

Es nevarēju saprast, kāpēc tā. Un noskaidroju, ka ir kardināli mainījusies valsts politika, kas cenšas izraut no nabadzības tās ģimenes, kas vēlas bērnus. Vai arī, kā Zviedrijas Labklājības ministre teica, "mūsu politikas mērķis ir pārdalīt naudu par labu ģimenēm, kuras grib radīt bērnus, cik viņi vēlas un kad vēlas". Un es sapratu, ka Latvijā īsti šāda lobija nav. Mums ir farmācijā, transporta biznesā un citi lobiji, bet bērniem nav.

Jā. Brīžam tie panākumi ir lielāki, brīžam mazāki. Tagad mēs esam atplūdā ar to politikas uzlabošanu, bet jāturpina darboties.

Beidzot var. Arī ķīniešiem būs disproporcijas problēmas, ka būs ļoti daudz pensionāru, un maz to bērnu, kas apgādās savus vecākus.

Bez šaubām – var skart. Lai arī latvieši jūtas kā viena no nācijām, kas visilgāk dzīvo vienā teritorijā, baltieši te ienāca pirms trīs, varbūt četriem gadu tūkstošiem, bet tie noteikti nav 10 – 20 gadu tūkstoši.

Par etnisko piederību – es neesmu par to tīro asiņu piederību, kad domā – ja tu esi latvietis, tad tu mūžam esi tīrs latvietis. Vai, ja tu esi igaunis, tad tu esi tīrasiņu igaunis, kaut gan visu mūžu esi dzīvojis Latvijā. Es pazīstu ungāru, kurš dzimis Talsu apkārtnē, tēvs un māte viņam ir igauņi. Viņam nav latviešu asiņu, bet viņš ir lielāks latvietis par mums. Bet kas mani mulsina - ne tas, ka viņš jūtas kā latvietis, bet atrodas latvieši, kas jūtas tiesīgi viņam traucēt justies kā latvietim, tas ir kaut kāds absurds.

Mēs sevi saucam par dziedātāju tautu. Bet esmu ievērojis dziedāšanas regresu, es nerunāju par Dziesmu svētkiem, koru kultūru. Bet, ja jaunībā bija "normāli", ka cilvēki viesībās vienkārši dziedāja, tagad vairs tā nav. Tā dziedāšana, viens no mūsu identitātes pamatakmeņiem, aiziet.

Es divus gadus strādāju Ukrainā, un tur man patika tā spontanitāte. Tur ir brīnišķīga tradīcija vienā metro stacijā. Sievas noliek savas iepirkumu somas un vienkārši aizrautīgi dzied. Tas mazliet sasaucas ar mūsu tramvaju dziedāšanu, braucot no Mežaparka pēc Dziesmu svētkiem.

Biežāk nekā reizi četros gados. Tas būtu patiešām viens no mūsu identitātes stūrakmeņiem. Un šādā situācijā jebkurš cittautietis arī iemīlas un iesaistās, viņš varbūt nezina vārdus, bet iesaistās. Tas īstums piesaista cittautiešus, un varbūt šī ir tā nākotnes brīvprātīgā latvietība...

Cilvēks vairās domāt par nāvi. Vai nav tā, ka latvieši savā kolektīvajā apziņā arī ir izstūmuši šo jautājumu ārā? It kā taču nevarētu būt, ka mēs kā tauta izmirstam. Nu, tā taču nevar būt. Bet pasaules vēsture rāda, ka ir daudzas tautas un valodas izmirušas. Mani pārsteidz, ka tā attieksme ir tāda – vienā mierā. Viss taču kārtībā. Bet pēc UNESCO datiem pēdējo 50 gadu laikā ir kādas 300 valodas izmirušas.

Nu, lībiešu ir viena no šīm apdraudētākajām valodām pasaulē.

Krišjānis Barons savulaik prognozēja, ka latvieši varētu pastāvēt 200 gadus. Tagad to 200 gadu noslēgums tuvojas.

Jā, es atceros, ka arī Krišjānis Valdemārs vienā no saviem rakstiem minēja 200 vai 250 gadus. Cik daudzi latvieši tagad sēro, ka lībiešu valoda mūsu acu priekšā ir izbeigusi funkcionēt kā pilnvērtīga valoda?

Mēs jau esam tie, kas to ir noslāpējuši. Tie nav sliktie krievi vai musulmaņi, tie esam mēs – baltie bāleliņi. Un mums ir tas lībiešu dialekts, par Ragaciema kāpām runājot, lībieši, kas dzīvoja tajā apkārtnē, pārgāja uz latviešu valodu un mazliet palaboja to latviešu gramatiku pēc savas saprašas, atmetot dzimtes, kas viņiem nav saprotamas un vajadzīgas...

To, vai zaudēsim savu valodu, izlemsim mēs paši. Mūsu dzīvēm jau Latvijas pietiks atliektiem galiem.

Bet jautājums ir, cik strauji latviešu samazināsies latviešu kultūras patēriņš, kāds tas būs pēc 100 vai 200 gadiem. Un to mēs tomēr "ieveidojam" paši. Mani, piemēram, mulsina tas, ka kādās 8 no 10 latviešu svinībām mūzikai jābūt nelatviskai. Nav vairs moderni klausīties latviešu mūziku. Nu, ar retiem izņēmumiem, kad cilvēki paši vēlas dziedāt, un to dara.