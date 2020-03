"NATO jāparāda solidaritāte." Erdogans prasa "konkrētu atbalstu" no alianses sabiedrotajiem

"Mēs sagaidām konkrētu atbalstu no visiem mūsu sabiedrotajiem šajā cīņā," vizītē Briselē, stāvot blakus NATO vadītājam, paziņoja Erdoans, piebilstot, ka Turcija ir tā, kas nes lielus upurus Sīrijā.

Turcija, kurā jau uzturas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, apgalvoja, ka tā bijusi spiesta atvieglot robežkontroli, jo nesaņem pietiekamu atbalstu bēgļu uzturēšanai, un pieprasījusi lielāku palīdzību no Eiropas Savienības (ES) šajā jomā. Taču ES apgalvo, ka pilda savu daļu no vienošanās, ko 2016. gadā noslēdza ar Turciju par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas.