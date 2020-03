"Īstais jautājums ir, vai šī prognoze izrādīsies optimistiska." Koronavīrusa epidēmija daļu valstu var izraisīt recesiju

Pasaules biržās piedzīvota "melnā piektdiena"

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1284 līdz 1,1448 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3048 līdz 1,3112 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 105,39 līdz 102,42 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,48 līdz 87,28 pensiem par eiro.