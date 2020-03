Eiropas apmeklētāko hokeja klubu vidū Rīgas "Dinamo" zaudē 18 pozīcijas

100 apmeklētāko skaitā ir 12 dažādu valstu komandas, ieskaitot 20 no abiem spēcīgākajiem Krievijas čempionātiem, pa 15 - no Vācijas un Zviedrijas, 14 - no Čehijas, 13 - no Šveices, 11 - no Somijas, pa trim - no Austrijas un Lielbritānijas, pa divām - no Kazahstānas un Slovākijas, pa vienai - no Baltkrievijas un Latvijas.