Raidījums: Kā pārtraukt Covid-19 izplatības ķēdes

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) edpidemioloģe Silvija Skubaka, kuras ikdienas darbs ir veikt epidemioloģisko izmeklēšanu, LTV raidījumam “de facto” stāsta - viņi ir pirmie, kas paceļ telefona klausulis un zvana, tiklīdz ir ziņas no laboratorijas par pozitīvu Covid-19 rezultātu. Epidemiologu uzdevums ir noskaidrot, kur saslimušais saslimis, kur bijis, ar ko ticies, cik ilgā saskarē, lai apzinātu personu loku, kas vēl varētu būt apdraudētas un kas slimību varētu izplatīt tālāk, un informēt arī viņus.

Sekot saslimstības un kontaktpersonu ķēdei un jau preventīvi izolēt iespējamos nākamos saslimušos ir būtiski, jo pat viens laikus atklāts un izolēts slimnieks var apturēt desmitiem un pat simtiem tālāko saslimšanu. Viens saslimušais inficē divus - trīs citus, tie vēl katrs trīs nākamos, un nākamie vēl nākamos, saslimušo skaits aug tādā progresijā, ka jau pēc dažām pakāpēm tas mērāms simtos. Taču, ja kāds no šīs ķēdes strādātu no mājām, nebūtu aizgājis uz veikalu, iekāpis pārpildītā sabiedriskajā transportā, vai neaizietu piknikā ar draugiem, ķēdes būtu pārrautas un slimība tālāk neizplatītos.

Līdz 26. martam Latvijā zināmo saslimšanu ķēdes bija īsas un bija skaidri izsekojamas. Ķēdē pirmais saslimušais bija atbraucējs no ārvalstīm, bet pēc tam vai nu ģimenes loceklis, kolēģis vai skolasbiedrs. Laikus izolējot šos cilvēkus bija izdevies panākt, ka atbraucēju kontaktpersonu kontaktpersonas tālāk nesaslimst.

Ārpus Latvijas bija inficējušies 155 cilvēki – gan ar piebildi, ka ir neiespējami, izšķirt vai inficēšanās notikusi lidmašīnā vai valstī, no kuras personas ieradās, liecina SPKC dati. 75 gadījumos saslima atbraukušo kontaktpersonas, bet četri saslimušie bija kontaktējušies ar ārzemniekiem. 26. marts bija arī pirmā diena, kad 5 saslimušajiem nevarēja noteikt, kur notikusi inficēšanās.

Tobrīd no atbraukušajiem visbiežāk (26 gadījumos) saslimšanu atklāja atbraucējiem no Spānijas. Salīdzinoši daudz (23 gadījumi) - arī no Lielbritānijas un Itālijas (22 gadījumi). Pēc tam sekoja Austrija, Francija un Vācija. Bet jau salīdzinoši retāk - Zviedrija, ASV, Šveice, Somija, kā arī Beļģija un Turcija. Atbraucēju ietekmi uz saslimstības dinamiku gan parādīs tikai tuvākās nedēļas,