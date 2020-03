Vispārējas karantīnas iespējamai ieviešanai valdība gaidīs epidemiologu norādes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) norādīja, ka iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums par vispārējās karantīnas ieviešanu iepriekš neguva atbalstu valdībā. Pūce norādīja, ka šajā jautājumā viss ir atkarīgs no tā, kāda būs epidemioloģiskā situācija, un ka līdz šim noteiktie ierobežojumi strādā, ko apliecina tas, ka jauno gadījumu skaita pieaugums ir lēnāks nekā vairākās citās valstīs.

Pašlaik tādu ierobežojumu noteikšanai kā karantīna nav pamatota, jo tas "pilna karantīna" ir īstermiņa pasākums, jo to gan no ekonomiskā, gan psihosociālās izturības viedokļa, kad iedzīvotāji jūtas gandrīz kā ieslodzītie, ir grūti ilgi uzturēt, norādīja politiķis. Pēc iespējas ir jācenšas attālināt šo periodu, pauda Pūce. Viņš pauda, ka pagaidām tas izdodas, un akcentēja, ka valdības lēmumi balstās ekspertu ieteikumos, līdz ar to ir pamatoti ar zināšanām un datiem.