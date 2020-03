NBA čempions: Porziņģis un Dončičs var būt viens no visu laiku labākajiem duetiem

Terijs uzskata, ka jaunie spēlētāji joprojām var ļoti daudz mācīties gan viens no otra, gan no apkārtējiem spēlētājiem. Tiesa, viņš uzskata, ka, sasniedzot savu potenciālu, Porziņģis un Dončičs var kļūt par vienu no visu laiku labākajiem un vispusīgākajiem duetiem NBA vēsturē.