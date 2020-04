Pirmās instances tiesa noraida Ušakova sūdzību par atstādināšanu no Rīgas mēra amata

Tiesa ņēma vērā, ka tā rezultātā 2017.gadā radās normatīvajiem aktiem neatbilstošs pašvaldības mantas samazinājums 18 432 000 eiro apmērā. Līdz ar to tiesa šo pārkāpumu uzskatīja par tik būtisku, ka tas pats par sevi jau ir pietiekams pamats pieteicēja atstādināšanai no amata pienākumu pildīšanas. Turklāt pašvaldība tādā veidā ir rīkojusies arī iepriekšējā domes sasaukuma laikā, kad pieteicējs bija domes priekšsēdētājs, kas liecina, ka viņš jau ilgstoši un atkārtoti ir pieļāvis prettiesisku rīcību ar pašvaldības mantu, norādīja tiesa.

Tāpat tiesa atzina, ka pārsūdzētajā rīkojumā pamatoti konstatēts pieteicēja pārkāpums attiecībā uz ministrijas pieprasītās informācijas neizsniegšanu. Šis pārkāpums, neatkarīgi no informācijas vēlākas iegūšanas un tās satura, ierobežo ministra pārraudzības tiesības. Turklāt no kopējās pieteicēja komunikācijas ar ministriju izriet, ka pieteicējs apzināti ir vēlējies apgrūtināt šo tiesību īstenošanu, uzsvēra tiesa.

Pūce rīkojumā bija norādījis arī uz to, ka Ušakovam bija pienākums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izsniegt "Ernst & Young Baltic" ziņojuma par "Rīgas satiksmi" kopiju, bet Ušakovs to nedarīja. "Tāpat arī domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt bijušo valdes locekļu atbildību, nevis norobežoties no šā pienākuma izpildes, uzdodot to veikt pašreizējai "Rīgas satiksmes" valdei," teikts ministra rīkojumā.