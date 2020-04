Pētniece skaidro, vai bērzu sulas ir veselīgas cilvēka organismam

"Vairākās vietās, kur ņēmām bērzu sulas, salīdzinājām tās ar ūdeni no akas. Sastāvs variēja nedaudz, daži elementi bija vairāk, daži mazāk, bet neko daudz tas neatšķiras," secināja pētniece.

"Bērzs no augsnes uzņem to, ko vajag tam pašam. Daudzi no šiem elementiem ir tādi, ko vajag arī cilvēkam. Ir zināmi pozitīvi efekti vielām, ko satur bērzu sulas. Cilvēki bērzu sulas bieži dzer papildus ikdienā uzņemtajam šķidrumam. Tas ir pozitīvi, jo tādējādi uzņem vairāk šķidruma," izteicās Ciekure.