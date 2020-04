"Kas vēl trakāks var notikt?" Kristīne Garklāva atminas laiku, kad tika likvidēts LNT

Lai arī pārmaiņu laiks bijis emocionālu pārdzīvojumu pilns, tas Garklāvai arī kaut ko iemācījis. "Ko es iemācījos tajā laikā – pateikt nē (līdz galam gan vēl neesmu to apguvusi). Bija arī svarīgi saprast, kāda ir mana reakcija krīzes apstākļos," secina viņa.

"Apjaust, cik daudz es varu un gribu iesaistīties un vai man vajag to darīt – cik daudz ir vērtīgi un cik jau ir par daudz un varbūt pat toksiski. Esmu ātras dabas, un, ja kaut ko esmu sadomājusies, man bieži to vajag tūlīt pat. Tagad esmu iemācījusies ieelpot un sagaidīt brīdi, kad spēšu domāt racionāli," atklāj Kristīne, piebilstot, ka to viņai iemācijis kādreizējais "900 sekunžu" kolēģis Mārtiņš Daugulis.