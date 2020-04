Ēdināšana BKUS jāuzlabo, taču foto ar vakariņu porciju ir maldinošs

Drīzāk nav taisnība – apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta

BKUS apstiprināja, ka ieraksts ir maldinošs – bildē tiešām redzamas 21. aprīļa vakariņas, taču tās ir paredzēts vienam cilvēkam, nevis diviem. Otrdienas launagā kopā ar makaroniem un liellopa gaļu bijis arī kefīrs un rupjmaizes šķēle, taču to bildē nav. Bez tam šādā vienreizlietojamā traukā ēdiens tiek pasniegts tikai infekciju slimību nodaļā un tikai šobrīd, Covid-19 krīzes dēļ pastiprinātās drošības apstākļos. Pārējās nodaļās to no virtuves lielākos traukos nogādā nodaļā, kur tas tiek sadalīts porcijās un pasniegts šķīvjos.