Video ⟩ "Es mašīnā jūtos kā mājās..." NMPD mediķi stāsta par darbu Covid-19 pandēmijas laikā

"Lai uzvilktu visu aizsargtērpu un tas pasargātu no vīrusa, būtiska ir secība, kā to dara. Tiesa, vēl būtiskāka, tā ir, tērpu novelkot, jo, uzvelkot tērpu, tas ir tīrs, bet novelkot – tas tāds vairs nav un arī no tā var inficēties ar vīrusu," skaidro ārsta palīgs Alvis.