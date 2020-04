Covid-19 pandēmija ir sarežģīta visiem, taču izrādās, ka noteiktie ierobežojumi rada unikālu problēmu kopumu heroīna atkarīgajiem. Robijs, 28 gadus vecs bijušais analītiķis no Portsmutas, pēdējos trīs gadus ir bijis biežs heroīna lietotājs.

"Es ciešu no trauksmes. Pirmo reizi, kad paziņoja par ārkārtas stāvokli valstī, tas man sabojāja nervus. Cilvēces vēsturē nekad nav bijis tā, ka visa pasaule "tiek aizslēgta", tāpēc dabiski tas man šķita ārkārtīgi satraucoši.

Es arī uztraucos par to, ka heroīna piegāde varētu tikt pārtraukta izplatītāju pašizolācijas dēļ, bet drīz vien es atklāju, ka joprojām esmu spējīgs to diezgan viegli iegūt, kas man palīdzēja mazināt stresu.

Heroīns liek justies tā, it kā būtu risinājums visam, pat kaut kam tik monumentālam kā pandēmija, tāpēc tas ļāva man uz laiku atpūsties.

Pirms pandēmijas es katru dienu lietoju 50 mililitrus "Metadonu", kā arī ik pa laikam heroīnu. Man nozīmēja "Metadonu" ar domu, ka es to aizstāšu ar heroīnu, pamazām samazinot dienas devu līdz es kļūstu "tīrs". Es domāju, ka patiesībā man vajadzēja daudz lielāku zāļu devu, jo es pirms tam heroīnu lietoju ik pēc trim dienām.

Ārkārtas situācijas izziņošanas dienā farmaceits man teica, ka tagad es varētu paņemt uz mājām septiņas "Metadona" devas vienlaikus. Lai arī es stingri ievēroju noteikumus un dzēru tikai vienu devu dienā, to nevarēja teikt par citiem lietotājiem, jo ​​daudzi no viņiem pārsniedza dienas devu vai pārdeva zāles citiem atkarīgajiem.

Tajā naktī man kļuva neiespējami grūti, un man sāka sāpēt kājas, pēc kāda laika kājas sāka pašas no sevis spārdīties uz visām pusēm. To sauc par "braukšanu ar velosipēdu", un tas ir izplatīts heroīna lietošanas pārtraukšanas simptoms. Es arī piedzīvoju ļoti intensīvu satraukumu par to, kāda būs pasaule, kad būs beigusies pandēmija.