Zodiaka lielākie čīkstētāji

Ūdensvīrs

Dvīņi

Ja kāds viņu rīcības dēļ jūtas neērti, Dvīņi diez ko nepārdzīvo - tā jau vairs nav viņu, bet gan attiecīgā cilvēka problēma. Šīs zīmes pārstāvji it nemaz nav uz mutes krituši un vienmēr atradīs veidus, lai "pierādītu", ka vainīgi ir visi, izņemot viņus pašus.

Jaunava

Jaunavām patīk, ka apkārtējie tās uzskata par kompetentām, gudrām un gandrīz nevainojamām visās dzīves sfērās. Šai zīmei kļūdu atzīšana nozīmētu zināmu atkāpšanos no šī tēla, tādēļ Jaunavas vienmēr meklēs vainīgos, lai novērstu aizdomas no sevis. Viņuprāt, attiecību sabojāšana ar līdzcilvēkiem ir mazāk sāpīga kā apziņa par to, ka arī pašas Jaunavas dažkārt nav nemaz tik perfektas.